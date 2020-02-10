أخبار مصر | اليوم.. "مصالحات الأزهر" تنهي خصومة بين عائلتين في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مصالحات الأزهر" تنهي خصومة بين عائلتين في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، إلى مدنية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لإتمام الصلح بين عائلتي آل كحول وآل فراج، بقرية الرحمانية.

وكانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلتين، بحضور أعضائها وتحركهم بين العائلتين، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما.