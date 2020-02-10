أخبار مصر | ضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم: مصر صاحبة حضارة أبهرت العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم: مصر صاحبة حضارة أبهرت العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، جولة سياحية ترفيهية لجميع المتسابقين المشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم، قاموا خلالها بزيارة قلعة محمد علي والتي تعد من أهم الآثار الإسلامية في محافظة القاهرة.

وخلال الجولة أبدى جميع المشاركين من مختلف دول العالم انبهارهم الشديد بعظمة وروعة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة في البناء والتشييد

وأعربوا عن سعادتهم بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مصر، وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون في المسابقة الشكر لوزير الأوقاف على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

