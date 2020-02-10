أخبار مصر | أمين صندوق "الأطباء": بلاغ وزارة الصحة "حيلة كيدية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "الأطباء": بلاغ وزارة الصحة "حيلة كيدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلى النقابة،

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، عدم وصول إخطار رسميبشأن بلاغ وزارة الصحة ضد النقابة.

وأضاف "عبد الحيمد"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن ادعاء الصحة بأنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد النقابة وراءه "حيلة كيدية"، وزعر من الوزارة على خلفية إحالة النقابة 6 من القيادات الإدارية بوزارة الصحة ومديرية المنيا، على خلفية حادث طبيبات المنيا للتحقيق، وأن بلاغ الوزارة "كيدي" للرد على النقابة في هذا الشأن.



وأشار أمين الصندوق، إلى أن النقابة تعقد الآن، ورشة عمل تناقش التوعية بفيروس كورونا، وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي الإصابة وأيضا طرق العلاج، وذلك للأطباء والمواطنين، والنقابات الفرعية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

ونوه بأن نقابة الأطباء طالبت الصحة عدة مرات بتحمل مصاريف الدراسات العليا والتدريب المستمر للأطباء، وهذا ما يبطل ادعاء الوزارة في بلاغها الذي قال "إن النقابة تعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء". ولفت "عبد الحميد"، إلى أن هذا الوقت لا يسمح بظهور فتنة بين النقابة والوزارة، فالأطباء هم خط الدفاع الأول عن المصريين في حالات الطوارئ والأزمات، خاصة فيروس كورونا المنتشر حاليًا. وتقدمت وزارة الصحة، اليوم السبت 8 فبراير، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد النقابة العامة للأطباء. Advertisements ورصدت الوزارة، في بلاغها للنائب العام، عدة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام. وتضمن البلاغ اتهام النقابة، بتعمد إخفاق الحقائق، والعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل. وتضمن البلاغ اتهام نقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين.



واتهمت الوزارة نقابة الأطباء، بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسئولي الوزارة بالتسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة في الحادث الذي وقع بطريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة، إلى جانب اتهام مسئولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة.

