أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تقر بعدم جواز ترشح من تخطى الـ60 بانتخابات المؤساسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تقر بعدم جواز ترشح من تخطى الـ60 بانتخابات المؤساسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار عادل بريك رئيس اللجنة، وحضور كل من: عبدالله حسن وكيل الهيئة وعضو اللجنة، ومجدي البدوي عضـــو اللجنة العليا، وشارل فؤاد عضو اللجنة العليا، ومحمد الهواري عضو اللجنة العليا،ومروة السيسي أمين عام الهيئة وعضو اللجنة، وصلاح خضر أمين سر اللجنة العليا.

وقررت اللجنة الآتي

أولاً: فيما يتعلق بترشيح رؤساء التحرير لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية:

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انتهت اللجنة إلى أنه يجوز لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية الترشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فقط، ولكن لا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعيات العمومية، وذلك لتعارض ذلك مع دور الجمعية العمومية باعتبارها الرقيب على أعمال مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي ودور رئيس التحرير التنفيذي في المؤسسة، ولا يخل ذلك بحقه في الإدلاء بصوته.

ثانيًا: ترشح من تجاوز سن الستين والتصويت بالانتخابات:

انتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز لمن تجاوز سن الستين الترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وكذلك لا يجوز له الإدلاء بصوته في الانتخابات؛ نظرًا أنه تجاوز المدة المقررة قانوناً للبقاء في الخدمة ويتقاضى معاشًا شهريًا، من ثم، فإن وجوده بالمؤسسة الصحفية مؤقت يُمد سنة بسنة بما لا يتناسب مع عضويته في أي من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونزولاً أيضاً على أحكام القضاء الإداري المستقرة في هذا الشأن.