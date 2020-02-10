أخبار مصر | وزيرة التضامن تشيد بمجهودات الهلال الأحمر الإماراتي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشيد بمجهودات الهلال الأحمر الإماراتي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بطي خليفة الشامسي، مدير الهلال الأحمر الإماراتي، في مصر.

ورحبت الوزيرة بمدير الهلال الأحمر الإماراتي، مشددة على ضرورة تعميق التعاون مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات التي بذلها الهلال الأحمر الإماراتي في مصر، خلال السنوات الماضية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها دعم الأيتام والمساهمة في تمويل بعض المشروعات الطبيه لعدد من الجمعيات الأهلية.

ومن ناحيته استعرض السيد بطي الشمسي، أهم الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي في مصر، وأعرب عن تطلعه للتوسع في التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتعميق التعاون مع الهلال الأحمر المصري.