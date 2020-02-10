أخبار مصر | اليوم.. "مصر النهاردة" يقدم قراءة تحليلية لخطاب السيسي في القمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مصر النهاردة" يقدم قراءة تحليلية لخطاب السيسي في القمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة المُذاع على شاشة القناة الأولى، قراءة تحليلية لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الأفريقية، وما تضمنه الخطاب من رسائل هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة ورفض التدخلات الخارجية، وتستضيف الفقرة عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

كما تناقش الحلقة في فقرتها الثانية، دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر فقرًا، وتستضيف الفقرة مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صانع الخير، والدكتور على فتحي عبدالرحيم مدير التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.