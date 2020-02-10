أخبار مصر | توصية من "تعليم البرلمان" لمواجهة الدروس الخصوصية داخل الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توصية من "تعليم البرلمان" لمواجهة الدروس الخصوصية داخل الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب، إن هذه المراكز يحاضر فى كثير منها عضاء هيئة التدريس أو من الهيئة المعاونة بالجامعات. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، للنزول إلى محافظة كفر الشيخ والمرور على مراكز الدروس الخصوصية بالجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بضرورة اتخاذ الجامعات الإجراءات القانونية ضد أى مراكز دروس خصوصية بالجامعات. من جانبه قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: إنها

وقال طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب، إن هذه المراكز يحاضر فى كثير منها عضاء هيئة التدريس أو من الهيئة المعاونة بالجامعات.

اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من النائبة الدكتورة منى عبدالعاطي، بشأن انتشار المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية بالجامعات، واتجاه الطلاب إلى هذه المراكز، وتعمل عضو المجلس الآن على إعداد مشرواع قانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية بالجامعات، والذي مقررًا أن ينتهي خلال دور الإنعقاد الحالي من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.