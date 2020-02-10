أخبار مصر | "التعليم" تعلن عن استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن عن استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات السادة رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات السادة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دوري لواضعي الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020، تم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية، ووضع خطط للامتحانات العملية، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق2020/5/9 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية، التي تبدأ يوم السبت الموافق2020/5/16 ، مع العلم أن موعد امتحانات الدور الثاني 2020/725.

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وتابعت الوزارة: "سوف يتم عقد لقاء تنويري مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم في مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد، وكذا عضو من الشئون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية للسادة المرشحين لوظيفتي (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، ثم تم عرض السادة الذين تم اختيارهم (أساسي – احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية".

ولفتت إلى أنه بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم، فقد تم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة السادة المرشحين لوظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

وأوضحت الوزارة أنه تم فتح بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني بتاريخ 2020/1/16، حتى تتمكن المدارس من طباعة الأكواد الخاصة بالطلاب وتسليمها لهم لطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل طالب بعد مراجعة بياناته حتى يتمكنوا من ملئ استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس اعتبارًا من 2020/2/15.