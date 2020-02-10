أخبار مصر | البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الموافقة على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة.

ويتضمن التعديل، تعريف الكيان الإرهابي في القانون رقم 8 لسنة 2015، بإضافة "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم.

كما شمل القانون من عرَّض أمن المواطنين للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية.

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القانون حدد أيضًا من منع مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.

الكيانات الإرهابية تضم أيضًا من عطل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.