أخبار مصر | عبدالعال: لمست ثناءً على قانون الكيانات الإرهابية بالمؤتمرات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال: لمست ثناءً على قانون الكيانات الإرهابية بالمؤتمرات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل؛ لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة باسم "قانون الكيانات الإرهابية"، وهو قانون تحفظي ومؤقت لفترة معينة، ويغطي فترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة، وذلك لكونه إرهابي أو كيان إرهابي.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت مثل هذا القانون الذي يستوفي المعايير العالمية، ولاقى ثناءً لمسه خلال حضوره عددًا من المؤتمرات الدولية.