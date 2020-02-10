أخبار مصر | الصيادلة: انتهاء أعمال نادي القاهرة الجديدة خلال شهرين

لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة.

عقدت النقابة العامة للصيادلة، اجتماعًا مع النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، حضره المستشار محمد فكري، الحارس القضائي، وأعضاء لجنة إدارة النقابة العامة،

وناقش الحاضرون، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتسعير الأدوية في الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحي الشامل، واستعرضوا ما تم بشأن أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، ونادي الصيادلة والسينمائيين.



وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة، إن قانون مزاولة المهنة، لم يناقش في الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ولكن من الممكن أن يناقش في الانعقاد التالي. وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة، إن قانون مزاولة المهنة، لم يناقش في الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ولكن من الممكن أن يناقش في الانعقاد التالي. وأوصى "سنجاب"، بضرورة إعداد مقترح استباقي يكون جاهز للمناقشة عند طرح تعديل القانون، والاتفاق على النقاط الخلافية داخل القانون وأهمها تداخل النقابات الأخرى في مهنة الصيدلة. وفيما يتعلق بتسعير الأدوية في الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحي الشامل، أوضحت الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضوة لجنة إدارة النقابة، أنه تم مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملاحظات النقابة على تسعير الأدوية في الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحي، ومبدأ وضع خصم على سعر الأدوية، ونسبة الخصم.



وعرض الحاضرون وجهات النظر المختلفة بشأن هذا الموضوع، والتي انتهت إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد مقترح سريع وشامل بشأن ملاحظات النقابة على معايير تعاقد هيئة التأمين الصحي مع الصيدليات.

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كما اتفقوا على ألا يكون قد صدر قرار تأديبي ضد الصيدلي المتعاقد مع الهيئة، ونسبة الصيادلة من سعر الأدوية وطريقة التحصيل من الهيئة، ومبدأ الخصم على الأدوية، خاصة وأن أنظمة التأمين الصحي على مستوى العالم، لا تفرض نسبة خصم على الصيدلي المتعاقد مع الهيئة.

كما اتفقوا على إدراج النقابة كطرف ثالث في تعاقد الهيئة مع الصيدليات، على أن تقوم اللجنة بإعداد المقترح بالتفاوض مع هيئة التأمين الصحي لإقرار بنود المقترح. وناقش الاجتماع أيضا، آخر مستجدات أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عرض الحارس القضائي، العوائق والإجراءات التي واجهت النقابة في استلام الأرض وما تم من تدابير لتأمين الأرض وتمهيدها عقب استلامها.

وأشار الحارس، إلى أن النقابة قامت بسداد القسط الثاني المستحق على النقابة ليتبقى قسطين، وتم تقديم طلبين إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر الطلب الأول بشأن تخفيض سعر الأرض والثاني بشأن زيادة حد ارتفاع المباني أسوة بالقطع المجاورة. من ناحيته، طالب الدكتور علاء حيا الله، نقيب صيادلة أسيوط، بتوزيع نسب الاستفادة من مشروع إسكان أرض 6 أكتوبر على النقابات الفرعية، حسب عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة مراعاة لعدالة التوزيع بين الصيادلة على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بآخر مستجدات نادي الصيادلة والسينمائيين، عرض الحارس القضائي آخر مستجدات إنشاء النادي، وأكد أن أعمال البناء قاربت على الانتهاء خلال شهرين على الأكثر وأن لجنة الحراسة على اطلاع دائم وتقوم بزيارات ميدانية متتالية لموقع النادي بالقاهرة الجديدة لمتابعة الأعمال.