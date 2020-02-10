أخبار مصر | استرداد 142 ألف متر أملاك دولة بمحافظ القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استرداد 142 ألف متر أملاك دولة بمحافظ القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة، تمكنت أمس، من استرداد 27500 متر مربع، إثر تفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين، ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن، 142 ألف متر مربع.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضي الدولة، وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع من دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.

كما شدد على رؤساء الأحياء، بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة للحفاظ على الأراضي المستردة، وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى، لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

ونوه بأن أعمال إزالة التعديات كافة، تأتي وفقًا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي كتلك التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التي قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين.

وأشار إلى أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15، وتقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط.