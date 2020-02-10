أخبار مصر | "جمعة": افتتاح مركز للغة العربية بأكاديمية الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمعة": افتتاح مركز للغة العربية بأكاديمية الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، باجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان.
وأعلن وزير الأوقاف خلال الاجتماع، عن افتتاح مركز اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف، مؤكدًا أنه يمنح شهادة البراعة في اللغة العربية، قائلًا: "أنا لا أُعد عالمًا، ما لم أكن مُتمكنًا من اللغة العربية؛ نظرًا أنها هي ذاتها شروط تفسير القرآن، والأمة المتخلفة اقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا لن تكون لها صحوة".
وفي سياق مختلف، أكد الوزير أن المناطق الحدودية قضية أمن قومي لمصر، موضحا أن الدول لا تؤتي من القلب وإنما تؤتى من الأطراف والدولة الواعية هي التي تجعل من المناطق الحدودية لمناطق جاذبة وليست طاردة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالدفع بأفضل القيادات في المناطق الحدودية من خلال ميزات خاصة، قائلا: لا توجد محافظة في مصر لم أزورها مرة أو مرتين وخصوصا المحافظات الحدودية والنائية.
وأعلن وزير الأوقاف خلال الاجتماع، عن افتتاح مركز اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف، مؤكدًا أنه يمنح شهادة البراعة في اللغة العربية، قائلًا: "أنا لا أُعد عالمًا، ما لم أكن مُتمكنًا من اللغة العربية؛ نظرًا أنها هي ذاتها شروط تفسير القرآن، والأمة المتخلفة اقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا لن تكون لها صحوة".
وقال وزير الأوقاف إن تجديد الخطاب الديني له عدة شروط، أبرزها ضرورة مشاركة مجموعة تفقه قواعد اللغة العربية وتتمكن منها، وأن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، نحن نحتاج لتعديل بعض المفاهيم لتجديد الخطاب الديني، مشيراً إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إصدار 140 كتابا جديدا، بينها 76 كتابا مترجما للغات العالم في شأن الخطاب الديني.
وفي سياق مختلف، أكد الوزير أن المناطق الحدودية قضية أمن قومي لمصر، موضحا أن الدول لا تؤتي من القلب وإنما تؤتى من الأطراف والدولة الواعية هي التي تجعل من المناطق الحدودية لمناطق جاذبة وليست طاردة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالدفع بأفضل القيادات في المناطق الحدودية من خلال ميزات خاصة، قائلا: لا توجد محافظة في مصر لم أزورها مرة أو مرتين وخصوصا المحافظات الحدودية والنائية.