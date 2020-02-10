أخبار مصر | "جمعة": افتتاح مركز للغة العربية بأكاديمية الأوقاف

وأعلن وزير الأوقاف خلال الاجتماع، عن افتتاح مركز اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف، مؤكدًا أنه يمنح شهادة البراعة في اللغة العربية، قائلًا: "أنا لا أُعد عالمًا، ما لم أكن مُتمكنًا من اللغة العربية؛ نظرًا أنها هي ذاتها شروط تفسير القرآن، والأمة المتخلفة اقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا لن تكون لها صحوة".



وقال وزير الأوقاف إن تجديد الخطاب الديني له عدة شروط، أبرزها ضرورة مشاركة مجموعة تفقه قواعد اللغة العربية وتتمكن منها، وأن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، نحن نحتاج لتعديل بعض المفاهيم لتجديد الخطاب الديني، مشيراً إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إصدار 140 كتابا جديدا، بينها 76 كتابا مترجما للغات العالم في شأن الخطاب الديني.