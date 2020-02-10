أخبار مصر | جوائز مالية.. القوى العاملة تبدأ اختبارات المسابقة الدينية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوائز مالية.. القوى العاملة تبدأ اختبارات المسابقة الدينية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء، الاختبارات الشفوية للمسابقة الدينية، في 27 محافظة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بيان صحفي، إن فروع المسابقة تشمل "القرآن الكريم، والفقه، والأحاديث، والسيرة النبوية" ، يتم تحكيم المسابقة بواسطة أساتذة مخصصين من الأزهر الشريف، ويمنح الفائزين في فرع المسابقة الحاصلين علي أعلى الدرجات في موضوعاتها جوائز مالية، فضلا عن شهادات تقدير، وتبلغ قيمة الجوائز 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول، و750 للثانى، و500 للثالث.

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وأضاف "سعفان" أن هذه المسابقة ضمن مسابقات أخري في مجالات الثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية، حيث تهدف شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلي زيادة إنتاج وتحسينه وتجويده .

وتسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعي وتنمي هذه الأنشطة بين العمال، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي مشاركتهم في الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع، ومشاركة المرأة المعيلة في كافة المسابقات والبرامج.

والمحافظات هى: "القاهرة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، والأربعاء 19 فبراير، للإسكندرية، والبحيرة ومرسي مطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، وشمال وجنوب سيناء، واليوم التالي، للجيزة والقليوبية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر".