أخبار مصر | نائبة بكفرالشيخ: مصيف مطوبس السياحي أصبح كارثة يهدد حياة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة بكفرالشيخ: مصيف مطوبس السياحي أصبح كارثة يهدد حياة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة للمجلس، بشأن عدم الاهتمام بتطوير وتأهيل مصيف مطوبس السياحي بكفر الشيخ؛ حيث أن المواطنون أصبحوا يطلقون على هذا المصيف أنه مصيفًا مع وقف التنفيذ؛ بسبب عدم وجود اهتمام كاف به من المسؤرولين بالمحافظة رغم أهميته الشديدة، وأكدت أن الكارثة الكبرى بهذا المصيف تكمن في عدم وجود منقذين به على الشاطئ، مما يعرض حياه المواطنين به يوميًا إلى الخطر الشديد، لوجود دوامات رملية بالمياه، ووجود حالات غرق بصورة شبه يومية.

وأشارت "أبو السعد" في طلبها إلى أن هذا المصيف لا يوجد به منقذين على الشاطئ، مما يعرض حياه المواطنين به يوميًا إلى الخطر الشديد، لوجود دوامات رملية بالمياه، ووجود حالات غرق بصوره شبه يومية، مؤكدة أن المصيف يقع على مقربة من الطريق الدولى الساحلي القادم من سيناء، مرورًا ببورسعيد ورأس البر وجمصة ورشيد والإسكندرية حتى مرسى مطروح وليبيا.