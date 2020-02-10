أخبار مصر | الأربعاء.. افتتاح ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 3 آلاف فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. افتتاح ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 3 آلاف فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء فعاليات ملتقى التوظيف الثالث بمحافظة أسيوط، بعد غد الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساءً.

وأضاف سعفان، أن الملتقى يفتتحه المحافظ اللواء عصام سعد، بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحي شرق المدينة، مشيرًا إلى أن الملتقى يوفر 3000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 32 شركة، منهم 3 شركات من خارج المحافظة، برواتب حدها الأقصى 3000 ألاف جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، ، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.