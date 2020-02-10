أخبار مصر | الأوقاف: لدينا ميزانية تصل لـ6 ملايين جنيه للإنفاق على الفقراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: لدينا ميزانية تصل لـ6 ملايين جنيه للإنفاق على الفقراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها الأنفاق على الأيتام وليس وزارة الأوقاف، وعلى الرغم من ذلك تساهم الوزارة في مساعدتهم؛ كجزء من واجب إنساني ووطني.

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة خصصت بند خاص للإنفاق على الفقراء والمساكين، فضلًا عن ميزانية تتخطى 6 ملايين جنيه سنويًا، مؤكدًا

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة مارجريت عازر بشأن المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعيين لوزارة الأوقاف في كل من: حلمية الزيتون وطرة البلد، بالإضافة إلى تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهنم للمخاطرة بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين بهذه المعاهد.



وأكد "طايع" أن وزارة الأوقاف لها الإشراف العام والتضامن يكون لها حق الإدارة والتربية، بينما وزارة التعليم حق المادة العلمية، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب، لذا من الأفضل توجيه طلب الإحاطة إلى وزراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة. وأكد "طايع" أن وزارة الأوقاف لها الإشراف العام والتضامن يكون لها حق الإدارة والتربية، بينما وزارة التعليم حق المادة العلمية، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب، لذا من الأفضل توجيه طلب الإحاطة إلى وزراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة. ومن جانبه أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ملف الأيتام شائك جدا، وللأسف الشديد مهمل بشكل واضح وقد سبق وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وكان الوضع سيء للغاية".



وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة إيجاد حلًا سريعًا وتقديم مشروع قانون لحماية الأيتام، من أجل حماية المجتمع وحقوق هذه الأطفال من الإهمال.