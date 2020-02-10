مصر | تأجيل محاكمة كميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة كميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 12 فبراير.

وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة، الصادر عن شئون الكسب غير المشروع، عن أن المتهم طه محمد، كيميائي صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد على كسب غير مشروع مقداره 1.288.85 جنيها، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.





وأمر الإحالة صدر برئاسة المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن اتهام الكميائي في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع.