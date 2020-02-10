مصر | تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 أخرين لـ15 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 أخرين لـ15 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "طارق تلجة"، الشهير بـ"سفاح الجمالية"، و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 15 أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد أبو صافي، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر طلعت عبده، وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هاني. ع. ع"، هارب"، و"مصطفى. ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر. م. م"، و"زينب.س.ح"، و"عبد الرحمن.س"، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.