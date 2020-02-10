مصر | جنايات القاهرة تؤجل محاكمة تاجر بتهمة انتحال صفة مستشار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنايات القاهرة تؤجل محاكمة تاجر بتهمة انتحال صفة مستشار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، محاكمة تاجر ملابس وآخر، بتهمة انتحال صفة مستشار، وتكوين تشكيل عصابي وسرقة سلاح نقيب شرطة بالسلام، لجلسة 8 مارس المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد وجهت النيابة للمتهم "هشام. خ" 35 سنة تاجر ملابس تهمة قتل المجني عليه حامد موسى، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا مستخدمًا في ذلك سلاحا ناريا، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما أسندت تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي وهو أمين شرطة صابر بسيوني، بأن أشهر في وجهه سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجني عليه محمد السيد، ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم مع مجهول، بالاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، (بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل)، بطريق الاصطناع الكلي، ومد المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودي لوزارة العدل، بأن قام بتقليده على غرار الصحيح منه، مستغلًا إياه بأن قام بمهر البطاقة محل الاتهام السابق، حال علمه بتقليده، وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهي مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.

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واستعان المتهم بآخر، في سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والسلاح الناري المضبوط المملوكين للمجني عليه محمد علي، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال كونهما شخصين مستحصلين على ذلك السلاح الناري، كما حازوا مسدس فردة الإطلاق، كما سرقا المتهمين المنقولات المبينة والمملوكة للمجنى عليه.

وشهد أمين شرطة بقسم السلام أول، بأنه انتقل لمحل الواقعة بناءًا على بلاغ من الشاهد السادس، فتقابل مع المجني عليه حامد موسى، وطلب من المتهمين اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثاني لأوامره، بينما قرر له المتهم الأول أنه مستشار بوزارة العدل، وحال ذلك استحصل على السلاح الناري المضبوط من سياراته.

وأطلق عدة أعيرة نارية محاولًا الفرار، وبمطاردته للمتهم الأول وبرفقته المجنى عليه المتوفى. وشهد معاون مباحث قسم السلام أول، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمان بسرقة منقولات خاصة بالمجني عليه محمد السيد، بالطريق العام ليلًا من داخل سيارة الأخير، عن طريق الكسر وعقب ذلك قاما بسرقة السلاح النارى المضبوط من سيارة المجني عليه النقيب "محمد.ع".

وباستطلاع المجني عليه الأول كاميرات المراقبة تعرف على المتهمين، وبالتوجه بإصلاح سيارته أبصر المهمان فأبلغ الشرطة لضبطهما.