مصر | ضبط عاطل لسرقته منزل مسن في شبرا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل سرق منزل مسن بشبرا.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد أنه خلال مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة أرض الطویل، دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "ا. ح"، 25 سنة، عاطل، ومقيم بمحافظة أسيوط، بحوزته شاشة عرض، هاتف محمول، ماكينة حلاقة كهربائية مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن "ح. ف"، 69 سنة، بالمعاش بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.