مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، اليوم، عاطلين بحوزتهما 5 آلاف قرص مخدر و775 جرام حشيش بمنطقتي المطرية والمرج.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "أ ش م" 36 سنة، عاطل، ومقیم بدائرة قسم شرطة المطریة، والسابق اتهامه في القضیة رقم 10496 لسنة 2007، المطریة "مشاجرة وضرب" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 5000 قرص مخدر، و55 ألف جنيه، وهاتف محمول، كتر.

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وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

كما تمكنت القوات من ضبط "ا س" 28 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المرج غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسابق اتهامه في قضیتین آخرهما 25317 لسنة 2016، المرج "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمیة من الحشیش المخدر وزنت 775 جراما، و1000 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.