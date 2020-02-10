مصر | نيابة القاهرة تحيل المتهمين بالشروع في قتل خفير للجنايات

سرقة و

وتعود تفاصيل البداية، إلى تلقي ضباط قسم شرطة بدر، إشارة من المستشفى يفيد بوحود شخص مصاب بعدد طعنات متفرقة في جسدة، وانتقلت قوة من ضباط قسم الشرطة، وتبين صحة ما ورد من البلاغ.

وبتكثيف التحريات، تبين أن المتهمين كل من "ف. م" و"ج. ع"، عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمه بأماكن ترردهما، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسرقة المخزن والاستيلاء على 50 ألف جنيه من الخزنة، وملابس قاما ببيعها لتجار الجملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويل أوراقهما إلى محكمة الجنايات.