مصر | حبس سائق ميكروباص لدهسه شاب في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق ميكروباص لدهسه شاب في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحلوان بحبس سائق سيارة ميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسيره عكس الاتجاه وهو في حالة سكر، ما أدى إلى دهسه لشاب.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، تفيد بمصرع شاب، دهسه سائق سيارة ميكروباص.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، مصرع المدعو "إيهاب نجاح"، 22 سنة، حال استقلاله دراجته البخارية، نتيجة صدمه من سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاه.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العمة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.