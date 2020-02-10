شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ«أحداث عنف حلوان» لـ12 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف بحلوان لجلسة 12 فبراير لسماع مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وحضور وائل بركات، رئيس النيابة، وسكرتارية محمد الجمل.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.