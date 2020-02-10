شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الأراضي بالعاصمة إلى 142 ألف متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تمكنت، الاثنين، من استرداد 27500 متر مربع ناتج تنفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن 142 ألف متر مربع.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار الحملات يوميًا، والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضي الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.

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وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على أرض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتي وفقًا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي كتلك التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التي قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15، تقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط. ​