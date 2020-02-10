شكرا لقرائتكم خبر عن فتح ميناء الصيد بالبرلس جزئيا بعد التحسن النسبي للطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح مدير ميناء الصيد ببرج البرلس يسري الدسوقي، بأنه تم فتح ميناء الصيد جزئيا صباح اليوم الإثنين، والتصريح لعدد من مراكب الصيد الآلية للإبحار إلى البحر المتوسط، بعد تحسن الأحوال الجوية نسبيا وهدوء سرعة الرياح وقلة ارتفاع الأمواج.

وأضاف مدير ميناء الصيد- في بيان اليوم- أن التصريح لأصحاب المراكب يأتي حسب رغبتهم ورؤيتهم للنزول إلى البحر من عدمه لكون الأحوال الجوية لم تستقر بصورة كبيرة، مع ملاءمة حالة البحر للمراكب الكبيرة، مشيرا إلى أنه تم فتح الميناء جزئيا بعد غلقه لمدة 3 أيام متتالية لسوء الأحوال الجوية.

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