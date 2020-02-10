شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جنازة أحد «شهداء سيناء» بمسقط رأسه بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، الإثنين، جثمان الشهيد المجند أحمد جمال عبده البهنساوي، 21 سنة، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والقمص مكارى رئيس دير مارجرجس وعدد من مشايخ الأزهر ومندوب من القوات المسلحة ولفيف من زملاء الشهيد.

وخرج المئات من الأهالى على مدخل القرية لاستقبال الجثمان الذي وصل في سيارة اسعاف ملفوفا في علم مصر وتسابق الشباب وزملاء الشهيد في حمل الجثمان لإدخاله المسجد بينما اصطف تلاميذ المدارس يحملون علم مصر لزف الشهيد إلى المسجد ثم إلى مثواه الأخير.

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وعقب الصلاة خرجت الجنازة من مسجد أبوبكر الصديق وحرص نائب المحافظ على تقدم الجنازة وتلقى العزاء جنبا إلى جنب مع والد الشهيد وشقيقه الأصغر وسط هتافات النساء والشباب «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» ولا إله إلا الله الإرهابى عدو الله«، وأطلق عدد من السيدات الزغاريد، وهن يرددن»إلى الجنة يا عريس«.

من جانبه، وافق هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية استجابة لطلب الأهالى قائلاً: «دى أقل حاجة نقدمها للشهيد فما قدمه لمصر لا يقدر بثمن ولولا الشهداء لما كنا نعيش في أمان، ومصر أبدًا لا تنسى أبنائها».

كان المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، قال في بيان، الأحد، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف أنه «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى».