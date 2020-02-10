شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء تحرير استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات السادة رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

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وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دوري لواضعي الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020 وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16/5/2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

وتابعت: «سوف يتم عقد لقاء تنويري مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم في مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد وكذا عضو من الشؤون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية للسادة المرشحين لوظيفتي (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ثم تم عرض السادة الذين تم اختيارهم (أساسي – احتياطي) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية».

ولفتت إلى أنه بناءً على موافقة الوزير فقد تم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة المرشحين لوظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

وأوضحت أنه تم فتح بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني بتاريخ 16/1/2020 حتى تتمكن المدارس من طباعة الأكواد الخاصة بالطلاب وتسليمها لهم لطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل طالب بعد مراجعة بياناته حتى يتمكنوا من ملئ استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس اعتبارًا من 15/2/2020.