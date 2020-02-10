شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: المسافر يتحمل 50% من ثمن التذكرة حال ردها قبل السفر بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد رسميا تعديل نظام رد التذاكر واسترجاع قيمتها، بحيث فى حالة رغبة العميل ردها قبل قيام القطار بـ 48 ساعة يتم خصم 25% من قيمة التذكرة، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية وفقًا للمتبع حاليًا .

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم إتاحة رد التذاكر حسب رغبة العميل قبل قيام القطار بـ 24 ساعة، على أن يتم فى هذه الحالة خصم 50% من قيمة التذكرة بالإضافة إلى الرسوم الإضافية وفقا للمتبع حاليا

وأكدت هيئة السكة الحديد الهدف من هذه التعديلات تحسين مستوى الخدمة فى ظل السياسة الحالية التى تتبعها الهيئة من أجل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين البحرى والقبلى.

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كانت هيئة السكة الحديد أصدرت تعليمات لإدارة الحاسب الآلى بها بتعديل نسبة رد التذاكر قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة لتصبح نسبة الخصم 25% من قيمة التذكرة بدلا من 20%، وتسجيل نسبة خصم 50% من قيمة التذكرة فى حالة رد التذاكر قبل السفر بـ 24 ساعة، حيث لم يكن متاحا قبل هذا القرار رد التذاكر قبل السفر بفترة 24 ساعة أو أقل من 48 ساعة.

واستشهد هيئة السكة الحديد بالتذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة يتم خصم 25% من قيمتها تتضمن 16.75 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و18 جنيها المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 49 جنيها.

كما أشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل السفر بـ 24 ساعة يتم خصم 50% من قيمتها وتتضمن 33.50 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و34 جنيه المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 33 جنيها.