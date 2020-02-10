شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى إلى 142 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت من استرداد 27500 متر مربع ناتج تنفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 142 ألف متر مربع.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على أراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها فى اقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

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وأكد محافظ القاهرة أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتى وفقًا لضوابط محددة وفى الحالات التى وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى كتلك التى لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التى قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية فى استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التى لم تتوافر بها شروط التقنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15، تقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التى تتوافر لها الشروط.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارك فى إحدى الحملات ضمن الموجة الـ15 لاسترداد أراضى الدولة، حيث أعلن أن العاصمة استردت فى أقل من أسبوع من بدء الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة ما يقارب 102 ألف متر مربع من الأراضى المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تليها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.