شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أداء المركز الإعلامى للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا تفصيلياً قدمه الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، حول أداء المركز الإعلامى للوزارة خلال العام الماضى.

أوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، اليوم الاثنين، تنامى قدرة المركز الإعلامى على ضمان تدفق المعلومات والأخبار حول الأنشطة والفعاليات والإنجازات المختلفة التي تقدمها قطاعات الوزارة، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة بما يضمن تغذية وسائل الإعلام بكافة ما تشهده هذه القطاعات من أنشطة وفعاليات.

وأشار التقرير إلى توظيف المركز الإعلامى مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب وسائل الإعلام فى التواصل مع الرأي العام، وذلك من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى.



أضاف التقرير وجود تطور ملحوظ على مستوى توظيف الإنتاج الرقمى للمضامين الإعلامية التي تقدم للإعلاميين والرأي العام من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شهدت هذه الصفحات خلال الفترة الماضية غزارة ملحوظة في إنتاج الإنفوجرافات التوضيحية، والفيديوجرافات، والفيديوهات القصيرة، والأفلام التسجيلية، والصور، والتي أسهمت بشكل واضح في التواصل الجيد مع الرأي العام.

وأكد التقرير أيضًا على التطور الملحوظ على مستوى سرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتناول مجالات التعليم العالي في مصر، من خلال لجنة الرصد الإلكتروني بالمركز الإعلامي، والتي ترصد هذه الشائعات والأخبار الكاذبة مع تولي سرعة الرد عليها وتصحيحها للرأي العام، بالإضافة إلى نشر أسماء الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من وزارة التعليم العالي لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية التي تقوم الوزارة بإغلاقها فور التحقق من عدم حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة.

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أكد التقرير أيضًا على السرعة الجيدة في التعامل مع الأزمات الطارئة التي يشهدها المجتمع الأكاديمي، من خلال الرصد السريع لهذه الأزمات، وتشكيل غرقة عمليات إلكترونية سريعة للتعامل مع الأزمة لحظة بلحظة، مشيراً إلى قيام المركز الإعلامي للوزارة بدعم إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات في إدارة الأزمات الطارئة التي تحتاج إلى سرعة التحرك الإعلامي.

وتضمن التقرير إشارة واضحة إلى دور الصفحات الرسمية للوزارة في التفاعل مع أولياء الأمور والطلاب، ونقل شكواهم واستفساراتهم لقيادات الوزارة المختصة والإجابة عنها وحل تلك المشكلات، بالإضافة إلى عمل نشرة أسبوعية تعرض ملخص أنشطة الوزارة في أسبوع، والرد على تعليقات متابعي صفحات التواصل الإجتماعي للوزارة.

وأكد التقرير أيضاً عى دور الصفحات الرسمية للوزارة في استقبال مقترحات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمجتمع الأكاديمي، ورفعها إلى الوزير لتولي الإجابة عنها من خلال فيديو دوري بعنوان "أنت تسأل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يجيب".

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في التقرير المقدم لوزير التعليم العالي، أن المركز الإعلامي للوزارة سوف يركز خلال الفترة القادمة على عدة موضوعات أساسية، حيث يستهدف التسويق المحلي والإقليمي والدولي لمنتدى التعليم العالي والبحث العلمي، والمزمع عقده في أوائل أبريل القادم، والتسويق للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ولاسيما الجامعات الأهلية الجديدة، وتفعيل الإنتاج الإعلامي الرقمي في التسويق لقصص النجاح في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أساليب التواصل والتفاعل مع منتسبي المجتمع الأكاديمي بكافة الجامعات المصرية من خلال قوائم البريد المباشر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

