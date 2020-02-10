شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد مسودة جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التعليم الفنى قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دورى لواضعى الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020 وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية، التى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16/5/2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

Advertisements

وتابعت: "سوف يتم عقد لقاء تنويرى مع اتحاد طلاب مصر لمناقشتهم فى مواعيد الامتحانات وما يترتب عليها من أمور تتعلق بها قبل اعتماد جداول سير الامتحانات من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وعضوية مديرو عموم النوعيات وتنمية المواد وكذا عضو من الشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للامتحانات لعمل المقابلة الشخصية المرشحين لوظيفتى (رؤساء – ووكلاء) لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ثم تم عرض الذين تم اختيارهم (أساسى – احتياطى) على الجهات الأمنية والجهات الرقابية".

ولفتت إلى أنه بناءً على موافقة الدكتور الوزير فقد تم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمقابلة المرشحين لوظيفتى رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

وأوضحت أنه تم فتح بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني بتاريخ 16/1/2020 حتى تتمكن المدارس من طباعة الأكواد الخاصة بالطلاب وتسليمها لهم لطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل طالب بعد مراجعة بياناته حتى يتمكنوا من ملئ استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس اعتبارًا من 15/2/2020.