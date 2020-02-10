شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: أموال مبادرة «المطورين العقاريين» موجودة ولم يستخدموها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن «البنك سبق وأطلق مبادرة للمطورين العقاريين بقيمة 50 مليار جنيه إلا أنهم لم يستخدموا أيا منها حتى الآن». وأضاف «نجم»، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: «المطورين لم يستخدموا أي مبلغ من الـ50 مليار المُخصصة لهم، ومشكلاتهم لا علاقة لها بالناحية المالية، فهذا المبلغ موجود منذ ما لا يقل عن 5 أشهر ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن رغم علمهم بها».

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عن قضية دمج الاقتصاد غير الرسمي، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن «استراتيجية الشمول المالى تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وأن مبادرة التمويل بفائدة 5% متناقصة يُمكن أن يستفيد منها العاملين بالقطاع غير الرسمى»، قائلا: «الكثير منهم يخشى التقدم للحصول على هذه القروض حتى لا يتم إبلاغ مصلحة الضرائب عن دخله وحجم مبيعاته وأرباحه، وذلك رغم ضمان سرية الحسابات».

وطالب «نجم»، لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعداد قائمة بالمناطق الصناعية التي تعانى من مشكلات للتحرك على الأرض والعمل على حل تلك المشكلات.

وفى نهاية الاجتماع، أهدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، درع اللجنة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، وتسلمه «نجم» نيابة عنه، تكريما له على جهوده في دعم الصناعة المصرية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى.