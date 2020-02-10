شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يخاطب الرى لتقنين أوضاع مصانع «الزبيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب ونائب السنطة، إن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قام بمخاطبة وزارة الرى لتقنين أوضاع مصانع «الزبيب» بقرية شنراق بمركز السنطة.

واضاف محمد بدراوي أن محافظ الغربية وافق على تقنين أوضاع المصانع لانها تساهم في إنتاج أكثر من75 من انتاج الزبيب في مصر كما أنها تضم أكثر من 20000 الف عامل وعاملة.

كان محافظ الغربية ونائبه قاموا بزيارة قريتى «شنراق» و«القرشية» قلعة صناعة الزبيب في مصر وكان مطلب أصحاب المصانع والعاملين في ذلك المجال تقنين أوضاع المصانع والعمالة وتحديث تلك الصناعة حتى تواكب مثيلتها في الدول المنتجة والمصنعة للعنب وتحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة.