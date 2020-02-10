شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب حوالى 173 ألف عداد كهرباء ذكي نطاق 6 شركات توزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب 173 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع للكهرباء ضمن المشروع الريادى الذي تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع، صرح بذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وتعمل الوزارة على تركيب ٢٥٠ الف عداد ذكي ضمن مشروع تجريبى موزعة على شركات التوزيع في إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.

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وأشارت الوزارة في بيان لها إلى انه تم الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر والإنتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجاري الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي DR، وتم الربط بين مراكز البيانات والعادات وذلك ضمن المشروع التجريبى لمنظومة العدادات الذكية في إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة حيث من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وأضافت الوزارة انه تم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وجارى تشغيل باقى شركات التوزيع تباعاً، كما تم التشغيل التجريبى لتطبيقات ادارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS)، وجارى الانتهاء من باقى التطبيقات إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائي للمشروع خلال 2020.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS)لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، ويتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك