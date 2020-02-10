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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على انغام المزمار البلدى ووجبة الفطير المشلتت والعسل استقبلت كلية آداب المنصورة عمداء كليات الآداب ب 14 دولة عربية والمشاركين في على هامش الاجتماعات الرسمية للجنة التنفيذية لجمعية كليات الآداب باتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وضيافة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب.

«آداب المنصورة» تستقبل عمداء 14 دولة عربية بالمزمار والفطير والعسل

حيث أعدت آداب المنصورة خيمة شعبية تضم تفاصيل متعددة للحياة المصرية التراثية، كبائع البطاطا بعربته التقليدية وبائعة الذرة المشوي على راكية النار وبائع الزلابية المتجول، وتضمنت السهرة عروضًا غنائية لفرقة تخت شرقي، وعروض مختلفة لراقص التنورة .

وعلى انغام المزمار صل الضيوف من الدول العربية بصحبة عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وعدد كبير من الطلاب والمشاركين من أساتذة كليات الآداب في الوطن العربي من «السعودية، والعراق والأردن، والجزائر وفلسطين والإمارات العربية المتحدة»، وتوجهوا بعدها في جولة على الأكلات الثراثية للتعرف عليها واستمعوا إلى شرح من الدكتور حمدي شاهين، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، عن تفاصيل المأكولات المعروضة.

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«آداب المنصورة» تستقبل عمداء 14 دولة عربية بالمزمار والفطير والعسل

وقال الدكتور على بن عبدالله، رئيس المجلس الدولي للغة العربية بالإمارات، إننا تعلمنا من مصر الكثير فقد كانت مصر هي الجسر بيننا وبين الكثير من الحضارات والأمم على مر العثور، ومهما وجهنا من ثناء وتحيات وتقدير إلى الإنسان المصري نبقي مقصرين في حق هذا الشعب وهذه الدولة العزيزة التي هي الركن الزاوية في كثير من الأعمال في الدول العربية

وأثني على جامعة المنصورة قائلا إنها فتحت لنا أفاقا جديدة، وأتوجه بالدعاء لمصر وأن نري مصر في طليعة الدول التي تقود الحضارة والنهضة والتطور.

‎ وصرح الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية اداب المنصورة أنه تم الاتفاق على الخطوط الأولية لأعمال الجمعية التي ستتم مناقشتها في دبي قريبًا، وأكد أن هذه السهرة تهدف لأن يتعرف العمداء على حياتنا المصرية التقليدية، إذ أن زيارة مصر أمر يتطلع له الجميع، ولما كانت زيارتهم قصيرة كان يجب أن نستغلها جيدًا لنقل جمال بلادنا الأصيل إليهم في سهرة تقدمها كلية الآداب هدية لبلادنا الجميلة .