شكرا لقرائتكم خبر عن «النسيج» ينظم معرض فني وحفل تراثي في عيده العاشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الاحتفال بعيده العاشر ينظم متحف النسيج المصرى بشارع المعز فعالية ثقافية وفنية تتضمن معرض فني وندوة علمية وحفل تراثي. وأوضح د. أشرف أبواليزيد مدير عام المتحف أن المعرض يشمل بعض أعمال وإبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان «الفن للجميع»، كما يشارك في المعرض بعض الفنانين ذوي الهمم لتعريف الزائرين بإبداعاتهم وفنهم المتميز.

كما سيتم عقد ندوة علمية عن قصة إنشاء متحف النسيج وكيف تم تحويل المبنى من سبيل محمد على إلى متحف النسيج المصري، يلقيها الدكتورمحمد الرشيدي المشرف على عملية التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، كما يتم عرض فيلماً وثائقيا عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافية والتربوية منذ إنشائه وحتى الآن.

وقال د. أبواليزيد أن في نهاية الاحتفالية ستقوم فرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة بعرض بعض من فنونها التراثية، وذلك على مسرح بيت الشاعر بشارع المعز. وعلى هامش الفعاليات نظم المتحف ندوة عن الخط العربي تحت عنوان «تقليدية وحروفية أم تجديد وإبداع»، حاضر فيها فنان الخط العربي منير الشعراني.