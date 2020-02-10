شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 173 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم إزالة 173 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحه 20 فدان و20 قيراط و13 سهم زراعي، و3850 متر مباني بمركزي بلبيس وههيا، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 63 حالة بمساحة20 فدان و20 قيراط و13 سهم أرض زراعية، وإزالة 9 حالات بمساحة 1392 متر مباني بمركز بلبيس، وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 101 حالة بمساحة 2458 متر مباني بمركز ههيا، وذلك خلال اليوم السابع للموجة 15 والتي بدأت منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتي نهايته، لازالة كافه التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع، لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة. وأضاف المحافظ بأن الموجة الـ15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين، والحالات الغير جادة في التقنين، والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضي الزراعية.