شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة وموجه من البرودة الشديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض محافظة شمال سيناء إلى هطول أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم، كما تتعرض مدن المحافظة بالكامل لانخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والصقيع، حيث تسببت الأمطار في تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وخارج كباري مدينة العريش، بينما شهدت الطرق الرئيسية بشمال سيناء حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها مدن المحافظة. وأهاب المحافظ بالمواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، وذلك حرصًا على السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

ويستقبل البدو في مختلف مناطق المحافظة وخاصة أطراف المدن ومناطق الزراعات سقوط الأمطار بالابتهاج، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة، إلى جانب تغذية الخزان الجوفي بالمياه العذبة.