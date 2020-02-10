شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: صرف تعويضات للصيادين العائدين من اليمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إنها حريصة على التواصل المستمر مع الصيادين العائدين من اليمن فور إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بها وذلك بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عنهم، حيث «استقبلتهم عدة مرات بديوان عام المحافظة، وإعداد التكريم اللازم لهم، كما عقدت مناقشة موسعة معهم للتعرف على مطالبهم والتى تمثلت في سرعة استخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجواز السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وكذلك التصاريح التي يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية».

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وأضافت «ميخائيل» أنه جاري التنسيق مع مدير أمن دمياط وجميع ممثلى الأجهزة المعنية لاستخراج تلك الأوراق في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لهم بعد احتجازهم على مدار شهرين.

وأشارت إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة تسعى إلى تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه الصيادين والعمل على تأمينهم وحثهم على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة البحرية.

وأشادت المحافظ بدور القيادة السياسية لرعاية المصريين في الداخل والخارج، مؤكدة أن ما تشهده مصر الآن تعد ملحمة من العمل المشترك لتأمين وحماية أبناء الوطن.