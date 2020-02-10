شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «ايجبس 2020» في دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الايجابى الكبير الذي شهده خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف «الملا» أن هذا الحدث الذي يعقد للعام الرابع على التوالي سيكون بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية في مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل أو لم تستثمر فيها منذ فترة، حيث يسلط هذا الحدث الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز في مصر والشراكات الناجحة لها والمقومات والمزايا التنافسية لديها وكذلك أبرز الأهداف والخطط المستقبلية.

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وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض ايجبس يحظى بإقبال دولى وإقليمى متنامى كل عام، وأن هذا العام يشهد تضاعف أعداد المشاركين والعارضين والرعاة عدة مرات مقارنة بفعاليات الدورة الأولى، وبالتالي يؤكد نجاح هذا الحدث في استقطاب الدول وكبريات الشركات العالمية وكبار المسؤولين بهذه الشركات للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية واكثر من 450 شركة عارضة.

كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية، و10 جلسات استراتيجية، و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول، و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، ويوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولى واقليمى متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة.