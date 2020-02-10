شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان البنك المركزى عن مد مهلة سداد مديونيات المصانع .

حيث أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا، أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

الكهرباء: تدعيم المنطقة الصناعية بجمصة بمحطة جديدة لتشجيع الاستثمار

أعلن المهندس حمدى سماحة نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن بدء تشغيل المحطة الكهربائية الجديدة لتدعيم المنطقة الصناعية في جمصة قبل 30 يونيو القادم، مشيراً إلي أنه تم توجيه نحو 33 مليون جنيها، كاستثمارات في المنطقة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني بشأن انقطاع التيار الكهربائبي في المنطقة الصناعية بجمصة مما يتسبب في خسائر فادحة لاسيما في المنطقة الصناعية بجمصة التي تضم كبير من المشروعات والمصانع العملاقة ومنها مجموعة المير.





حبس مطلقة شهرا وإلزامها بدفع 162 ألف جنيه لمطلقها لتغيبها عن 3 جلسات رؤية

قضت محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، بإلزام مطلقة بدفع مبلغ مادي لطليقها، قدر بـ162 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ 3 جلسات رؤية بأحد النوادي الشهيرة، لأطفاله التوأم، كما صدر حكم بحبسها شهر فى جنحه عدم تنفيذ حكم رؤية بعد امتناعها وتعسفها، كما قضت محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عنها بشكل مؤقت 6 شهور، لتؤكد حيثيات الحكم، أن أحدي النوادي الرياضيه الشهيرة، محل الرؤية قامت بتجميد الرؤية نهائياً لإنقطاع المدعى عليه، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة، وتحرير الزوج بلاغ أمام قسم شرطة مصر الجديدة.

تفاصيل جديدة فى مذبحة حدائق الأهرام .. شاهد عيان يحكى الواقعة

قال أحد جيران مذبحة أسرة حدائق الأهرام بالجيزة، والذي شهدت انتحار محامي بعد قتل زوجته وابنته، حيث قال إن الشقة التي شهدت الحادث في الجهة الخلفية للعقار، مقابلة لشقته بالعقار المجاور لموقع الحادث، وفوجئ الساعة الرابعة فجرا بالطفل الناجي الوحيد من الجريمة يستغيث خلال وقوفه ببلكونة الشقة، ويمسك بيده هاتف محمول يجري اتصالا بأحد الأشخاص، وعندما استوضحوا الأمر شاهد وجيرانه جثة الشخص المنتحر وابنته بمنور العقار، فأسرع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم الاستماع لأقوال الطفل.





التعليم: المدارس تتابع الحالة الصحية للطلاب يوميا

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس تتابع بشكل يومى الحالة الصحية للطلاب خلال طابور الصباح والفصول بالتنسيق مع الزائرة الصحية للتعامل مع أى حالة تظهر عليها علامات الانفلوانزا بشكل سريع، بعرضه على الطبيب ومنحه إجازة حتى يتم شفائه بشكل كامل.

وأضافت المصادر، أن لمديرى المدارس بعد التنسيق مع الإدارات التعليمية كافة الصلاحيات فى الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم، من خلال تطبيق طافة الاجراءات الوقائية والصحية التى أعلنت عنها وزارة الصحة.

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إنشاء مبنى جديد بمطار سفنكس لزيادة الطاقة لألف راكب فى الساعة

بدأت وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ خطة تطوير مطار سفنكس الدولى، عن طريق إنشاء مبنى ركاب جديد بجانب المبنى الحالى، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار لمتابعة خطة العمل وملفات الهيئة، حيث كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد زار أول الأسبوع الجارى محافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات، حيث التقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

استكمالًا للنجاح الكبير الذى تحقق فى النسختين السابقتين من احتفالية bt100، الحدث الاقتصادى الأكبر والأهم فى الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال على مستوى مصر والمنطقة، وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الاحتفالية للعام الثالث على التوالى، والتى تقرر إقامتها 3 مارس المقبل، وذلك إيمانًا بأهمية دعم هذه الاحتفالية التى أصبحت من أكبر الفعاليات التى تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية المساهمة فى نمو ودعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة.





على عبد العال يستعرض مع وزير الطيران الإجراءات الاحترازية بالمطارات

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، و منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة الطيران المدنى لتطوير قطاع الطيران، والاستماع إلى خطة الوزارة، والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية، من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.

الصحة: تقديم الخدمة لـ 3638 مواطنا أول يوم للقافلة الطبية بـ"عزبة الهجانة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 3638 مواطنا من بينهم 534 مواطنًا تم الكشف عليهم وقدم لهم العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 3آلاف و104 مواطنين أخرين إلى مستشفى منشية البكرى لتلقى الخدمة الطبية، وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك في اليوم الأول من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.





بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

ذكر مراسل قناة "سكاى نيوز"، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل للقناة، وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، قد أعلن نهاية الشهر الماضى، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة فى العراق، وقال ترامب فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، "بالنسبة لقرار الحرب فى العراق الذى يتم التصويت عليه، فى مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندى، وسنقلل العدد"، وتابع الرئيس الأمريكى "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".