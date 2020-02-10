شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى مذبحة حدائق الأهرام .. شاهد عيان يحكى الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد جيران مذبحة أسرة حدائق الأهرام بالجيزة، والذي شهدت انتحار محامي بعد قتل زوجته وابنته، حيث قال إن الشقة التي شهدت الحادث في الجهة الخلفية للعقار، مقابلة لشقته بالعقار المجاور لموقع الحادث، وفوجئ الساعة الرابعة فجرا بالطفل الناجي الوحيد من الجريمة يستغيث خلال وقوفه ببلكونة الشقة، ويمسك بيده هاتف محمول يجري اتصالا بأحد الأشخاص، وعندما استوضحوا الأمر شاهد وجيرانه جثة الشخص المنتحر وابنته بمنور العقار، فأسرع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم الاستماع لأقوال الطفل.

وأضاف أن العقار الذي شهد الجريمة يتولى تأمينه حارس وأسرته، مؤكدا أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية، حيث أن كاميرات المراقبة كشفت عن عدم تردد غرباء على العقار، كما أن أبواب الشقة مغلقة ولا توجد بها اثار كسر.

فيما قال الطفل أدهم وهو ابن الزوجة المجني عليها من طليقها، عن تفاصيل المذبحة، إنه كان نائما بغرفة بمفرده فى الشقة وفؤجي باستغاثة من والدته لإنقاذها من الموت، موضحا: "كنت نايم وصحيت على صوت أمى وشوفتها مرميه على الأرض".

وتابع الطفل فى تصريحاته أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه، وأضاف الناجي الوحيد بالحادث: "خرجت إلى بلكونة الشقة وبدأت فى الاستغاثة بالجيران ومسكت التليفون وحاولت إخبار أقاربنا ولقيت الجيران انتبهوا لى وأنا بصوت وبلغوا الشرطة".

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وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة، مقتولين داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، أن الأب وراء قتل زوجته وأبنته قبل انتحاره بالقاء نفسه من منور العقار.

وأضافت التحريات الأولية، أن رب الأسرة (الأب) يدعى " أشرف " وزوجته تدعى " إيمان" وابنتهما "نجوى" كان عليه ديون بلغت 20 مليون جنيه ويستحق الدفع أحد أقساط تلك الأموال غدا الاثنين، إلا أنه فشل فى التصرف فى المبلغ وخوفا على أسرته أقدم على خنق الزوجة حتى تأكد من وفاتها ثم القى بابنتهما الرضيعة 8 شهور من منور الشقة القاطنة فى الطابق الخامس، ثم انتحر بالقاء نفسه من ذات الطابق فى العقار الذى يسكنون فيه، فيما كان الطفل" ادم" الذى يبلغ من العمر 5 سنوات ابن زوجته الذى يقيم معهما بغرفة داخل الشقة، والذى يعد الناجى الوحيد فى الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية، أن أحد المقيمين فى العقار هو من شاهد الجريمة وتواجد الجثث فى منور العقار، وأسرع إلى إبلاغ رجال الشرطة، التى انتقلت إلى مكان الجريمة وعثرت على الجثث الثلاثة داخل العقار.