شاهد فى دقيقة.. كيف تنبأ فيلم أمريكى بكل تفاصيل فيروس كورونا قبل 9 سنوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً ما تنبأت السينما بالكوارث الطبيعية، والحروب بين الدول المختلفة، ومع انتشار مرض " كورونا" الذى أصبح يهدد البشرية بأكملها، وسط ترقب وخوف من الجميع مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات يوماً بعد يوم، أعاد هذا الوباء للأذهان فيلم "العدوى contagion" الذى تنبأ قبل 9 سنوات كاملة بظهور وباء قاتل من الصين. 1-فيلم "العدوى contagion" عرض لأول مرة عام 2011 للمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرغ. 2- قبل 9 سنوات كاملة، تنبأ بخروج فيروس قاتل من الصين، نتيجة تناول الحيوانات. 3-عرض لقطات لأشخاص يموتون فجأة بأعراض مرض الإنفلونزا. 4- الفيروس انتقل من سيدة أمريكية كانت في زيارة لمدينة هونغ كونغ بالصين. 5- كشف لحظات الخوف والرعب التي يعيشها العالم بسبب الفيروس Advertisements 6- يبرز أحداث الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة انتشار الوباء عالمياً. 7- تم تصويره تحت إشراف منظمة الصحة العالمية في أتلانتا. 8- "خفاش" نقل المرض إلى خنزير في إحدى المزارع قبل أن ينتقل للإنسان. 9- أكل الخنزير الناقل للفيروس وعدم تعقيم اليد نقل العدوى للبشر. 10-انتشار فيروس كورونا يصعد بمشاهدات الفيلم لملايين المتابعين بسبب الدقة فى التنبوء بانتشار العدوى.

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