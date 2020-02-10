شكرا لقرائتكم خبر عن "شركات السياحة" ترفض استقالة عضوين بإدارتها لاستبعادهما من العليا للحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة أزمة استقالة عضوى مجلس الإدارة باسل السيسى نائب رئيس الغرفة وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، تم احتوائها بشكل ودى بعد عدة جلسات ضمت رئيس غرفة الغرفة حسام الشاعر، وتم رفض طلب الاستقالة بعد أسبوع من التقدم بها.

وكان السيسى والغمرى قد قدما استقالتهما اعتراضا على طريقة اختيار ممثلى الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة والتى تم إعادة تشكيلها بناء على قرار وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى، وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على تنحية الخلاف جانبا واستمرار العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، كما اعتاد مجلس إدارة الغرفة منذ انتخابه فى أكتوبر 2018.

وقالت المصادر أن الخلاف انتهى إلى التوافق على أنه نتيجة طبيعية لسير العمل واختلاف وجهات النظر، ولا يرقى إلى إحداث صدع أو شرخ داخل غرفة الشركات، التى تعد اهم غرفة سياحية فى اتحاد الغرف السياحية، وتمثل القطاع الأهم فى زيادة السياحة المستجلبة.

وطالب الشاعر أعضاء مجلس الإدارة تنحية الخلافات جانبا واستمرار العمل لخدمة الشركات السياحية والعمل الجماعى، الأمر الذى يساهم فى تحقيق نمو حقيقى لقطاع السياحة المصرى، لتحقيق الصالح العام وخدمة أعضاء الجمعية العمومية من شركات السياحة.

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بغرفة شركات السياحة أن باسل السيسى، نائب رئيس الغرفة، وعلاء الغمرى، تقدما باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، بعد اعتراضهما على التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة والذى اعلن عنه مؤخرا وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى.

وكان "السيسي" و"الغمري"، قد قدما استقالتهما رسميًا إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتراضا على طريقة اختيار ممثلى الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك بعد قرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار الذى قام مؤخرا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة.

وتضمن التشكيل الجديد الكيانات الوظيفية المختصة بالسياحة الدينية، برئاسة رئيس قطاع الشركات فى وزارة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، والمستشار القانونى لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين من بعض الجهات.

وتتولى اللجنة متابعة موسمى الحج والعمرة وإصدار الضوابط المنظمة لكل منهما بشكل سنوى، وتنفيذ الشركات للبرامج وغيرها من القرارات التى تختص بهذا الشأن.