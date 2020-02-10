شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: دعم مشروعات النقل الجماعى والذكى بالتعاون مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمى فى أبو ظبى UN Habitat على أهمية دور الحكومات المحلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع الحضرى المستدام، مؤكداً على الدور الهام للحكومات المحلية فى إدارة عملية التوسع الحضرى والتصميم والتخطيط والتمويل والتعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المحافظ إلى أن للمحافظات والحكومات دوراً هاما فى توافق المشروعات مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية أكد المحافظ على التخطيط نحو مدن متصلة ومتكاملة من خلال دعم مشروعات النقل الجماعى المستدام والذكى مثل مشروع النقل بالحافلات السريعة (brt) القائم بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق العمران بالقاهرة الكبرى خاصة مع محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بطول 42 كم بمحافظة الجيزة وخلال فعاليات المؤتمر الحضرى إلتقى محافظ الجيزة بسفير جمهورية مصر العربية بدولة الأمارات شريف محمد فؤاد البديوي بصحبة الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر والذى شمل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

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ويعتبر مشاركة محافظة الجيزة مع العديد من المحافظات والوزارات والبلديات فى المنتدى الحضري العالمي فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والإلتزام بتنفيذ جدول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع مائدة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

وسيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.