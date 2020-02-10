شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء السجون والأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة السجون ومراكز وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والمحتجزين.

تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجون جمصة كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة، وتم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ (13) نزيلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون.

وتم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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الكشف على السجناء

جانب من القوافل الطبية للسجون

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.