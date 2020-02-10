شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 22 طالبا هنديا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على إنتاج المشروعات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفداً طلابياً من جامعة مومباي الهندية حيث تم تدريبهم داخل كلية الإعلام على جميع الأشكال الإعلامية والصحفية وذلك في إطار دعم العلاقات (المصرية - الهندية) في مختلف المجالات العلمية المختلفة.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف الجامعة تتيح لطلابها كورسات تدريب مهاري خارج العملية التعليمية والتدريبية النظامية بشكل مجاني كما أنها فى نفس الوقت تتعاون دوليا في مجال التدريب العملي لطلاب الجامعات الأجنبية.

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وأشار الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الى أن الكلية تتيح التدريب لطلاب الجامعات الاخرى بما يتوفر لديها من امكانات وأحهزة حديثة تسعى إلى الارتقاء بالتدريب العملي وتطويره.

وأوضحت الدكتور ياسمين الكاشف مديرة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة وأمين عام مجلس الأمناء. أن زيارة الوفد الطلابي الهندي للجامعة استمرت لمدة أربعة أيام تم خلالها تكليف 22 طالباً بتصوير معالم مصر الأثرية لعمل مشروعات إعلامية تم عرضها على لجنة من كلية الإعلام بالجامعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام قاموا بتكريم أعضاء وفد الطلاب الهندى فى ختام فترة التدريب وذلك بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الجامعة تفيد انتهاء فترة تدريبهم وإنجاز مشروع الترويج السياحي لمعالم مصر بنجاح.