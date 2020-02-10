شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحذر من خطورة الفتوى بدون علم.. ويؤكد: المناطق الحدودية أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مما أسماه خطورة الفتوى دون علم، مشددًا على ضرورة مواجهة ذلك بقوة، قائلًا: "هناك بحثين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بعنوان "الحوار بين الشرق والغرب"، كما سيتم إصدار كتاب حول ضوابط الحديث فى الشأن العام وخطورة التكفير والفتوى بدون علم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان اليوم الاثنين، لمناقشة أثر اللغة العربية فى تجديد الخطاب الدينى والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف فى ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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وأكد الوزير، أن المناطق الحدودية قضية أمن قومى لمصر، والدولة الواعية تعمل على أن تكون هذه المناطق جاذبة وليست طاردة، قائلًا إن الدول لا تؤتى من القلب وإنما تؤتى من الأطراف.

وفى السياق ذاته، لفت مختار جمعة، إلى اهتمام الحكومة بالمحافظات لحدودية والنائية لأنها تمثل أمن قومى، مشيرًا إلى الوزارة تقوم بالدفع بأفضل القيادات فى المناطق الحدودية من خلال ميزات خاصة، قائلا: لا توجد محافظة فى مصر لم أزورها مرة أو مرتين وخصوصا المحاف الحدودية والنائية.

و نوه وزير الأوقاف إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء جامعة خاصة فى الوادى بخلاف تنظيم دورة تدريب لـ 700 معلم من التربية الدينية وكتب خاصة لتجديد الخطاب الدينى، مضيفا: "المسئول ينزل بنفسه لأرض الواقع ليستمع لمشاكل الناس والجولات فى المحافظات أسهمت فى التعرف على الكثير من الأمور من خلال رؤية واقعية لمعالجة الأمور".